«Почему позволяешь Бузовой оскорблять тебя?»: фанаты Дарьи Палей требуют, чтобы та ответила Ольге

Бывшая возлюбленная Давида Манукяна, поющая телеведущая Ольга Бузова, на днях спровоцировала новый скандал в Сети.

Звезда обнаружила, что ее в Instagram заблокировала экс-партнерша Давида Манукяна по шоу «Танцы со звездами» Дарья Палей, и решила, что этот шаг — подтверждение того, что Дава изменил ей с танцовщицей. Ольга Бузова грязно обругала девушку, правда, позже одумалась и удалила скандальный сторис.

больше по теме Ольга Бузова считает, что Дарья Палей увела у нее Давида Манукяна Телеведущая написала гневный комментарий про соперницу.

Поклонники Дарьи Палей вне себя из-за выходки теледивы. Они считают Дарью образцом успешной и состоявшейся молодой женщины. В Сети танцовщицу призывают дать ответ Ольге Бузовой.

Правда, часть подписчиков Палей считает, что она правильно поступает, игнорируя высказывания звезды, и предупреждают Дашу о возможных новых нападках.

«Даша, почему ты позволяешь Бузовой оскорблять тебя, ты, замужняя женщина с ребенком!», «Правильно делает, что внимания не обращает. Дарья реализовала себя как женщину во всех аспектах — муж, ребенок, карьера. А другие локти кусают», «Дашенька, да не обращайте внимания на негатив, будьте только на позитиве. Хейта много еще будет, так как история эта не закончена», — высказываются в Сети.

Между тем Дарья Палей в эти дни отдыхает с любимым мужем на горнолыжном курорте «Роза Хутор». Поездка стала подарком для танцовщицы на 8 Марта от ее второй половинки.

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