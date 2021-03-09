«Ты стала примером преданной девушки»: Давид Манукян обратился к партнерше по «Танцам со звездами»

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян и после завершения проекта телеканала «Россия 1» «Танцы со звездами» продолжает поддерживать отношения со своей экс-партнершей по шоу, 23-летней танцовщицей Дарьей Палей.

Популярный блогер и музыкант признался, что считает девушку идеалом. Даве импонирует, как Дарья Палей относится к мужу Алексею Сильде.

Свое восхищение Манукян выразил под постом танцовщицы, которым она сообщила, что любимый супруг сделал ей сюрприз на 8 Марта. Публикацию девушка сопроводила фото, на котором запечатлелась с Алексеем в салоне самолета. Пара отправилась отдыхать на Красную Поляну.

«Красавчики мои, — отреагировал на пост Давид Манукян. — Поздравляю тебя с 8 Марта! Ты стала для меня примером преданной девушки, которая с трепетом и уважением относится к своему мужчине и своей семье. И, помимо этого, ты профессионал своего дела! Я всегда рядом с вами».

Напомним, на днях разгорелся новый скандал, связанный с Ольгой Бузовой, Давой и Дарьей Палей.

Теледива обвинила танцовщицу в том, что та якобы увела у нее возлюбленного. Она даже заблокировала Дарью в своем профиле в Instagram.

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