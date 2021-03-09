На море: невестка Валерии рассказала, как прошел первый в жизни малышки Селин полет на самолете

Арсений и Лиана Шульгины с наследницей отправились в Дубай.

В первый день нового года в семье певицы Валерии случилось радостное событие: ее младший сын Арсений Шульгин впервые стал отцом. Молодая жена Лиана подарила ему дочку Селин. Малышке уже идет третий месяц, и молодые родители решили отправиться в отпуск расширенным составом.

Первый в жизни крошки Селин отпуск родители решили провести в Дубае. Отметив 8 Марта, ранним утренним рейсом семейство отправилось в аэропорт, по пути в который малютка проспала. Да и весь полет внучка Валерии не испытывала дискомфорта. Как это было, молодая мамочка рассказала в своем микроблоге.

«Полет прошел прекрасно!» — сообщила невестка Валерии.

Лиана одела Селин в удобные ползунки любимого розового цвета и укутала в теплое одеяльце. Часы в небе двухмесячная кроха просто проспала у мамы на ручках. Теперь молодые родители с наследницей будут впервые отдыхать на курорте в новом статусе.

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