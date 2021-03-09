Замаливает грешки: Джиган арендовал для Самойловой «ЦСКА Арену», чтобы поздравить с 8 Марта

Модель Оксана Самойлова в Instagram рассказала, как муж рэпер Джиган поздравил ее с 8 Марта. По ее словам, супруг смог устроить настоящий сюрприз для любимой женщины. Он арендовал целую хоккейную «ЦСКА Арену».

«Это было так трогательно и так восхитительно. У меня было ощущение, что я в каком-то ультраромантическом фильме нахожусь. Реально кажется, что так бывает только в кино, но точно не по-настоящему. Но вчера это было со мной и для меня». Оксана Самойлова

Модель напомнила, что в их семье далеко не все было идеально за последний год. Однако такие моменты из семейной жизни вселяют надежду на лучшее и на любовь. Оксана Самойлова поблагодарила мужа за чудесный праздник, который он для нее устроил.

Напомним, что примерно год назад Оксана Самойлова была твердо намерена развестись с Джиганом. В Америке он угодил в рехаб. Музыкант признался, что изменял жене. Позже он смог вымолить у жены прощение. Сейчас у него идет так называемый испытательный срок.

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