Шансы есть только у молодых: как проходит кастинг на новый «Дом-2»

В Москве стартовал кастинг на новый «Дом-2». Критерии отбора в корне отличаются от тех, что были раньше. Все потому, что снимать будут совершенно новый непохожий на прежний проект. Как рассказали в кастинг-службе, шансы пробиться «на поляну» будут только у молодых.

«Девушек берем только от 18 до 24 лет, молодых людей — от 18 до 25. Но важно, чтобы помимо желания найти отношения — были еще и амбиции, и умения что-то делать. Нужны творческие люди с амбициями. Чтобы умели, например, петь или что-то еще хорошо и интересно делать в творческом плане». Кастинг-служба проекта

Бывшая участница «Дома-2» Надежда Ермакова сообщила, что приоритет будет сделан творческим людям, увлекающимся музыкой. Также больше шансов пробиться на телестройку у близнецов и близняшек. Неплохие шансы есть и у блогеров, которые могут четко сформулировать свою гражданскую позицию. Кроме того, на кастинге ждут моделей. Правда, красота должна быть от природы.

Основная цель нового шоу — показать участников в выгодном свете. Чтобы о них больше не думали, как о бездельниках, которые умеют только ругаться между собой, сообщает «Комсомольская правда».

По предварительным данным, новый «Дом-2» выйдет в мае нынешнего года. По неподтвержденной пока информации запуск планируется на канале «СТС Love».

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