«Титюли в кучу»: звезда «Дома-2» Либерж сексуально подвигала налитыми грудями перед камерой

Красавица-мулатка Либерж Кпадону, ставшая известной благодаря участию в телепроекте «Дом-2», уже давно не появляется на шоу, однако не перестает волновать своих поклонников. Бывшая танцовщица по-прежнему обладает волнующим телом и умеет красиво себя показать. Теперь она это делает в социальных сетях, то и дело волнуя фолловеров знойными кадрами.

К удивлению многих, экзотическая звезда недавно стала блондинкой. Поразительно, но этот тон отлично лег на совершенно не славянскую внешность Кпадону.

«Либа, тебе очень идет этот цвет волос. Просто огонь», «Как же тебе идут эти кудряхи в этом цвете!», «Либержик! Очень тебе идет новая прическа и цвет! Выглядишь секси», — восхитились новым имиджем фолловеры.

Но на этом экс-участница телестройки не остановилась, она примерила новое белье, которое эффектно приподняло ее грудь, сделав ее еще более налитой и красиво подвигала ей на камеру.

«Титюли в кучу, все прекрасно!» — прокомментировала она знойное видео в своем Instagram.

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