Паломничество однополых пар: что происходит на могиле похороненного в Умане стилиста Пугачевой

Посетители Старого городского кладбища Умани, что в Черкасской области Украины, рассказали о происходящем на погосте звездного стилиста Аллы Пугачевой Александра Шевчука. Со дня его загадочной смерти прошло уже сорок дней.
Как говорят очевидцы, сейчас к могиле часто приходят однополые парочки. Они приносят с собой шикарные букеты. Многие молятся на могиле стилиста.
«Иные же оставляют там записки с самыми сокровенными просьбами… Люди верят, что стилист стал ангелом, который теперь помогает всем».
Напомним, что стилист Аллы Пугачевой и других звезд отечественной эстрады ушел из жизни в январе 2021 года. Какое-то время Александр Шевчук провел в реанимации, его прооперировали. К сожалению, спасти мужчину не удалось, несмотря на все усилия медиков, сообщает портал Dni.ru.