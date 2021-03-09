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Паломничество однополых пар: что происходит на могиле похороненного в Умане стилиста Пугачевой

Со дня смерти Александра Шевчука прошло уже сорок дней.

Паломничество однополых пар: что происходит на могиле похороненного в Умане стилиста Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Посетители Старого городского кладбища Умани, что в Черкасской области Украины, рассказали о происходящем на погосте звездного стилиста Аллы Пугачевой Александра Шевчука. Со дня его загадочной смерти прошло уже сорок дней.

Александр Шевчук
Александр Шевчук. Фото: Globallookpress.com

Как говорят очевидцы, сейчас к могиле часто приходят однополые парочки. Они приносят с собой шикарные букеты. Многие молятся на могиле стилиста.

«Иные же оставляют там записки с самыми сокровенными просьбами… Люди верят, что стилист стал ангелом, который теперь помогает всем».

Посетители кладбища

Напомним, что стилист Аллы Пугачевой и других звезд отечественной эстрады ушел из жизни в январе 2021 года. Какое-то время Александр Шевчук провел в реанимации, его прооперировали. К сожалению, спасти мужчину не удалось, несмотря на все усилия медиков, сообщает портал Dni.ru.

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Александр ШевчукАлла ПугачеваУкраинаУманьЧеркасская область