Паломничество однополых пар: что происходит на могиле похороненного в Умане стилиста Пугачевой

Посетители Старого городского кладбища Умани, что в Черкасской области Украины, рассказали о происходящем на погосте звездного стилиста Аллы Пугачевой Александра Шевчука. Со дня его загадочной смерти прошло уже сорок дней.

Как говорят очевидцы, сейчас к могиле часто приходят однополые парочки. Они приносят с собой шикарные букеты. Многие молятся на могиле стилиста.

«Иные же оставляют там записки с самыми сокровенными просьбами… Люди верят, что стилист стал ангелом, который теперь помогает всем». Посетители кладбища

больше по теме Прямых наследников первой очереди не было: кому достанется элитная квартира стилиста Пугачевой Александр Шевчук был похоронен в украинском городке Умань.

Напомним, что стилист Аллы Пугачевой и других звезд отечественной эстрады ушел из жизни в январе 2021 года. Какое-то время Александр Шевчук провел в реанимации, его прооперировали. К сожалению, спасти мужчину не удалось, несмотря на все усилия медиков, сообщает портал Dni.ru.

Смотрите также: