Жена Александра Маршала рассказала о его состоянии после выписки из больницы

Как известно, музыкант был госпитализирован несколько дней назад, но достаточно быстро выписан.

Жена и директор музыканта Александра Маршала Наталья Минькова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказалась о состоянии супруга, который несколько дней назад был госпитализирован в клинику в предынсультном состоянии.

«Я не могу сейчас рассказывать вам о состоянии мужа. У Александра все в полном порядке. Спасибо». Наталья Минькова

Ранее стало известно, что Александру Маршалу в клинике был поставлен диагноз — вертебро-базилярная недостаточность. Это состояние, при котором происходят нарушения функций мозга из-за снижения кровообращения в системе позвоночных и основной артерий. Если пациенту вовремя оказать помощь, то его вполне можно спасти.

Напомним, что Александр Маршал далеко не первый раз обращается за помощью к медикам. Несколько лет назад ему делали серьезную операцию на позвоночнике из-за межпозвоночной грыжи. Тогда исполнителя из-за разрушившегося позвонка пришлось вставлять имплант. Также у звезды в свое время были серьезные проблемы со зрением.

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