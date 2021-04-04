«Привнесли в гардероб статус и шик»: Безрукова, Нетребко, Орлова и другие выбрали твидовые наряды на весну

На пике моды объемные мужские пиджаки и костюмы из твида, которые наши звезды уже успели примерить, отдавая предпочтение вечной классике. Об этом в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорила модный блогер Кира Дихтяр. Какие трендовые аутфиты подобрали для себя отечественные знаменитости, увидим на примере звездных модниц.

Ирина Безрукова

Ирина Безрукова отдала предпочтение костюмной группе небесно-голубого оттенка с разноцветными вкраплениями. В дополнении к такому луку шли нюдовые туфли-лодочки на шпильке.

«Пожалуй, самая яркая модная тенденция – возвращение в моду нежно-голубого оттенка. Именно этот цвет заявлен дизайнерами как самый актуальный в этом сезоне, что подтверждают наряды Ирины Безруковой и Ольги Орловой. Поэтому если у вас еще нет ничего небесно-голубого, самое время обзавестись пиджаком или пальто», — подметила Кира Дихтяр.

Ольга Орлова

Аутфит Ольги Орловой смотрится одновременно дорого и практично. Ведущая проекта «Дом-2» отдала предпочтение элегантному тренчу в нежно-голубой палитре. И не прогадала с выбором уютного лука.

«Все помнят знаменитый образ Коко Шанель в твидовом костюме и с щедрым количеством украшений, который взяла на вооружение Ольга Орлова для похода в ресторан. Элегантный вариант, который никогда не выходит из моды. Подобный предмет гардероба – не столько дань моде, сколько долгосрочное вложение», — заверила Дихтяр.

Анна Нетребко

«Говоря о твиде, важно учитывать, что традиционно этот материал не ассоциируется с молодостью, поэтому внедрять его в свой гардероб, особенно нашим молодым читательницам, стоит аккуратно. Платье из твида за редким исключением – вещь для дам, достигших определенного возраста. Выбор Анны Нетребко для похода в театр вполне уместен, но для более неформальной атмосферы лучше ограничиться пиджаком или юбкой в сочетании с непринужденным верхом», — уточнила модный блогер.

Мария Порошина

Мария Порошина как и Ольга Орлова для прогулки облачилась в твидовый тренч, однако в другой цветовой палитре. К луку актриса подобрала сливочные брюки скинни и кроссовки на шнуровке. Одновременно модно и комфортно.

Ксения Бородина

«Клетка – узор, который никогда не выходит за рамки моды, и в осенне-зимнем сезоне она была представлена довольно широко, как в костюмах, так и в интересных новомодных вариациях как на Ксении Бородиной», — добавила Кира.

Анастасия Костенко

Устинья Малинина

«Советую обратить внимание на твидовые юбки, которые здорово смотрятся с любым верхом, в особенности легкими блузками. Для молодых девчонок это прекрасная возможность привнести в свой гардероб статуса и шика, как это сделали Анастасия Костенко и Устинья Малинина», — уточнила модный блогер.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

Смотрите также: