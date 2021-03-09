«Девятое марта — это вам не восьмое»: Климова показала себя без укладки и макияжа

Актриса не стесняется представать перед поклонниками в естественном виде.

На 8 Марта каждая женщина старается выглядеть во всеоружии, примеряя самые красивые наряды из своего гардероба, делая изысканные прически и яркий вечерний макияж. И, чаще всего, в этот день практически все представительницы прекрасной половины человечества выглядят на все 100%, хвастаясь в социальных сетях своими праздничными луками.

Актриса Екатерина Климова поступила иначе – в Международный женский день она не стала демонстрировать фолловерам свой торжественный образ, а показала себя без макияжа и укладки на следующий день.

«Девятое марта — это вам не восьмое», — подписала она кадр «без прикрас».

Некоторые поклонники заметили, что звезда сериала «Бедная Настя» в своем натуральном виде выглядит весьма очаровательно. А ее зеленые глаза смотрятся очень выразительно на фоне пуховика.

«Очаровательная», «Взгляд поразительный», «Ненакрашенная даже красивее, чем с макияжем», «Видели бы вы меня после восьмого…», «Такая естественная, просто супер», «Екатерина…актриса…женщина с влюбленными глазами…это потрясающе!!! Всегда полна энергии и любви, обожаю!!!», «Какое прекрасное 9 марта! Спасайте мир дальше, прекрасная Екатерина», «Ауфф, огонь», «Ваша улыбка — зарядка позитива», — прокомментировали снимок фолловеры.

Смотрите также