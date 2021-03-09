Истинная леди: Навка в смокинговом жакете с колье-цепью предстала в свете с мужем и дочкой

Татьяна Навка вместе с мужем Дмитрием Песковым и младшей дочкой Надей посетила МХАТ. В театре показывали знаменитое «Снежное шоу» Славы Полунина, которое уже много лет пользуется популярностью у зрителей.

больше по теме Пирог в сахарной пудре и цветы: Юдашкина похвасталась милым домашним завтраком Известный российский кутюрье и его жена предпочитают по утрам калорийные и сладкие блюда.

Фигуристка призналась, что 15 лет назад наслаждалась этим представлением со старшей дочкой Сашей Жулиной и осталась под глубоким впечатлением от него. С тех пор долго мечтала показать его младшей наследнице. И вот чаяния сбылись.

«Получили невероятное удовольствие и тогда, и сейчас! Дети сидели с открытыми ртами и светящимися от счастья глазами, взрослые, забыв о том, что они взрослые, снова окунулись в детство и все вместе получили огромное удовольствие! Восхищена и удивлена насколько все просто, без каких-то современных технологий, экранов, гаджетов, графики. Все с душой и теплотой! Неспроста это шоу уже более 30 лет пользуется популярностью и каждый взрослый, увидев его, почувствовал себя ребенком! Шоу на все времена и поколения!» — восхитилась представлением Татьяна.

Для выхода в свет она облачилась в трендовый смокинговый жакет, украсив шею модным колье в виде крупной серебристой цепи. Муж спортсменки облачился в пуловер оттенка спелой хурмы, их дочь Надя выглядела как маленькая принцесса, примерив А-силуэтное платье с пышной юбочкой белого цвета.

Смотрите также