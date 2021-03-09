Пирог в сахарной пудре и цветы: Юдашкина похвасталась милым домашним завтраком

Известный российский кутюрье и его жена предпочитают по утрам калорийные и сладкие блюда.

Марина Юдашкина показала в личном блоге свой аппетитный домашний завтрак. На столе у известного кутюрье Валентина Юдашкина и его жены оказалась румяная шарлотка в сахарной пудре. Стол также был сервирован бело-желтыми цветами.

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Подобная утренняя трапеза (калорийная, сладкая, красивая и, что называется, с душой хозяйки) для этой пары довольно типична. Они любят на завтрак свежую выпечку, стол сервируют без лишних элементов, но довольно изысканно.

Ранее Юдашкин показывал сырники, которые он отведал в начале дня с клубничным вареньем и черникой. А также печенье, которое вкусил на завтрак с конфитюром. Не исключено, что стряпней занимается сама супруга дизайнера одежды, она пристрастилась к этому занятию во время пандемии, чтобы занять себя в период вынужденного безделья.

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