«Жизнь других» в Сан-Марино: все о кулинарии, пенсиях и казино
Жанна Бадоева
Звездный гость
Видеорецепт для мужчин: готовим праздничный ужин к 8 Марта
Видео

Пирог в сахарной пудре и цветы: Юдашкина похвасталась милым домашним завтраком

Известный российский кутюрье и его жена предпочитают по утрам калорийные и сладкие блюда.

Пирог в сахарной пудре и цветы: Юдашкина похвасталась милым домашним завтраком
Марина и Валентин Юдашкины. Фото: Global look press.

Марина Юдашкина показала в личном блоге свой аппетитный домашний завтрак. На столе у известного кутюрье Валентина Юдашкина и его жены оказалась румяная шарлотка в сахарной пудре. Стол также был сервирован бело-желтыми цветами.

Подобная утренняя трапеза (калорийная, сладкая, красивая и, что называется, с душой хозяйки) для этой пары довольно типична. Они любят на завтрак свежую выпечку, стол сервируют без лишних элементов, но довольно изысканно.

Ранее Юдашкин показывал сырники, которые он отведал в начале дня с клубничным вареньем и черникой. А также печенье, которое вкусил на завтрак с конфитюром. Не исключено, что стряпней занимается сама супруга дизайнера одежды, она пристрастилась к этому занятию во время пандемии, чтобы занять себя в период вынужденного безделья.

Смотрите также

Тэги

Валентин ЮдашкинМарина ЮдашкинаМарина Юдашкина последние новости