Илья Милохин заявил о желании покорить «Евровидение» в составе группы «Не говори маме»

Брат известного блогера и тиктокера Дани Милохина Илья вошел в состав группы NGM, название которой расшифровывают как «Не говори маме». В будущем он надеется вместе со своими музыкантами поехать на музыкальный песенный конкурс «Евровидение» и покорить его.

Как отметил Илья Милохин, место в группе освободилось после ухода из музыкальной команды фронтмена. По его словам, команда хочет равняться в своем творчестве на Backstreet Boys.

«Если мы достигнем хоть капельку того, чего добились они, это будет очень крутой успех для нас. Антигерои? У нас таких нет – мы добрая история». Илья Милохин

Как считают участники группы, в будущем они вполне могут поехать на «Евровидение». Для этого надо всего лишь подрасти в творческом плане.

Напомним, что по итогам зрительского голосования на песенный конкурс «Евровидение» от России в этом году отправится узбекская исполнительница Манижа. Финал пройдет в мае в Роттердаме, сообщает «Пятый канал».

Смотрите также: