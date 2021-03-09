Тоже блондинка: Булатов показал симпатичную свекровь Лопыревой

Муж Виктории Лопыревой Игорь Булатов обнародовал в личном блоге редкую фотографию своей мамы. Заместитель председателя правительства Республики Коми запечатлелся с ней и супругой. По этому кадру стало понятно от кого унаследовал внешность благоверный известной модели.

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Оказалось, что мама Игоря Марина Булатова, как и его избранница, блондинка. Она в свое время сделала успешную карьеру в банковской сфере, является доцентом, кандидатом экономических наук. Свекр Лопыревой Борис Булатов — тоже непростой человек. На протяжении многих лет он являлся заместителем председателя правления Внешторгбанка России.

Отметим, что Виктория уже второй год состоит в законном браке с Булатовым. В настоящий момент пара временно живет раздельно: мужчина занимается политикой на севере России, а модель увлечена работой в Дубае. Тем не менее, супруги периодически находят время и встречаются. Виктория как-то призналась, что очень тоскует по своему возлюбленному.

Напомним, у Булатова и Лопыревой есть сын Марк Лионель, который пребывает в настоящий момент с мамой в Арабских Эмиратах. От первого брака с Татой Карапетян у мужчины также родились сын Самвел и дочка Амелия.

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