«Спина повреждена серьезно»: Мишин объяснил, почему Плющенко снялся с личных соревнований в Сочи

По словам тренера, речь о больном позвоночнике, когда они ехали на Олимпиаду, не стояла.

Тренер Алексей Мишин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему его звездный ученик двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко снялся с личных соревнований на Олимпиаде в Сочи.

«Речь о позвоночнике, когда мы ехали на соревнования в Сочи, не стояла. Я думаю, что это обострение явилось итогом очень мощных человеческих переживаний. Все видели рентгенограммы. Спина была повреждена серьезно. Каждый зритель может понять, что он мне тогда сказал. В такой жизненной ситуации ощущения спортсмена являются довлеющим фактором».

Алексей Мишин

Как отметил Мишин, в каждой победе может быть разное сочетание доли заслуг тренера и спортсмена. «Но я считаю, что доля спортсмена всегда выше. Научить быть чемпионом нельзя. Им нужно стать внутри себя. Бездарный тренер и талантливый ученик победят бездарного ученика и талантливого тренера», — заметил он.

Напомним, что Евгений Плющенко на играх в Сочи подвергся критике за снятие с личного турнира. Некоторые любители фигурного катания посчитали, что он симулировал.

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