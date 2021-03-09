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«Чуть не умер, заболел и слег»: Мишин высказался о поражении Плющенко на Олимпиаде от Ягудина

Как отметил тренер, он и сам переживал тогда очень сильно.

«Чуть не умер, заболел и слег»: Мишин высказался о поражении Плющенко на Олимпиаде от Ягудина
Алексей Мишин. Фото: Globallookpress.com

Тренер Алексей Мишин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил поражение Евгения Плющенко на Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити от Алексея Ягудина.

Алексей Мишин с женой и Борис Корчевников
Алексей Мишин с женой и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Женя — парень мужественный, но он чуть не умер от этого поражения, заболел и слег. Счастье, что между окончаниями соревнований и показательными выступлениями было несколько дней. Он лежал с температурой за сорок. Вот такой был уровень переживания».

Алексей Мишин

Как отметил Мишин, он сам тоже тогда переживал и очень сильно. «Жизнь собрала. Люди проходят через куда более страшные трагедии. Это было может быть главное поражение в его жизни. Поражение было конструктивным. Неудачи двигают вперед. Женя остался в спорте, чтобы реализовать свою мечту. Чтобы достичь высшего титула. Мы работали как сумасшедшие и выиграли Олимпиаду через четыре года», — сказал Мишин.

Напомним, что Алексей Ягудин после игр в Солт-Лейк-Сити завершил свою карьеру. Евгений Плющенко победил на играх в Турине в 2006 году. Также на его счету золото в Сочи в командных соревнованиях.

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