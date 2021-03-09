«Я занял гордую позицию»: Мишин вспомнил разговор с Ягудиным, который ушел к Тарасовой

Тренер Алексей Мишин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свое болезненное расставание со звездным учеником Алексеем Ягудиным в 1998 году.

«На чемпионате мира в Миннеаполисе произошла коллизия. Плющенко я просто взял тогда на сбор покататься. Вторым номером в сборной был Илья Кулик. И вот первая тренировка, а Кулика нет. Ему надо было заявить, что он выступать на чемпионате мира не будет. Женя тогда неожиданно получил бронзовую медаль. У него воли и целенаправленности хватило, чтобы не сгореть от этого известия, что он будет выступать». Алексей Мишин

Как отметил Мишин, тренер никогда не должен говорить своим ученикам: «Вася, Федя, останьтесь у меня». «Я не стал Лешу уговаривать, когда он захотел уйти к Тарасовой. Ягудин дважды приходил ко мне. Он для храбрости немного выпил. «Все-таки я ухожу», — сказал он. Для него это было сложно. Я не обижаюсь. Решил и решил. Я занял гордую позицию. Много этому переходу уделялось внимания. Это удачно, что он ушел к Тане Тарасовой. Она получила звездного ученика. Это была вишенка на торте ее побед. На пьедестале в Америке в 2002 году стояли два моих ученика – бывший и нынешний. Они дали стране две медали. Если бы Женя выиграл Олимпиаду в 2002 году, то он бы закончил с фигурным катанием. Он всех родственников в те годы кормил, добрый по своей натуре. В итоге Плющенко стал великим чемпионом», — заявил Мишин.

Напомним, что Алексей Ягудин выиграл Олимпиаду в 2002 году. С 1998 года он тренировался у Татьяны Тарасовой. Евгений Плющенко победил спустя четыре года в 2006 году в итальянском Турине.

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