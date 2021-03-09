«Я не вникал в картину их напряженности»: Мишин назвал молодыми волчатами Плющенко и Ягудина

Как отметил наставник, у него не было между ними предпочтения, когда он их вместе тренировал.

Тренер Алексей Мишин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что не предавал значения напряженным отношениям между его учениками Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.

«Я вот постфактум могу сказать, что не как тренер, а как педагог и взрослый человек не предавал значения их отношениям. Я не вникал в картину их внутренней напряженности, которая стала создаваться этими двумя молодыми волчатами». Алексей Мишин

Как заметил наставник, когда он тренировал Ягудина и Плющенко, то у него не было между ними какого-то предпочтения. «Очень трудна в этой ситуации роль тренера. Все равно, что роль мужчины, который ухаживает за двумя женщинами. Как тут балансировать? Леша потом выиграл чемпионат мира, а Женя стал третьим в Миннеаполисе. Леша мне говорит: «А что вы не радуетесь?» И здесь были с его стороны элементы обиды. Часть из них объективна, а часть необъективна. Я был на самом деле счастлив, что мой ученик стал чемпионом мира. У меня в мыслях не было, что он уйдет. У меня не было опасений. Я был горд и рад его победе», — сказал Мишин.

Напомним, что Алексей Ягудин в 1998 году покинул группу Алексея Мишина. Он уехал тренироваться в США к Татьяне Тарасовой и через четыре года под ее руководством стал олимпийским чемпионом.

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