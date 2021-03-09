Розовощекий кудряш: Стриженова показала подросшего внука Петю в домашней обстановке

Мальчик еще больше стал похож на своего знаменитого дедушку.

Весной 2018-го года Екатерина и Александр Стриженовы стали дедом и бабушкой. Их дочь Анастасия родила мальчика, которого назвали Петром в честь его папы. Внук звездной пары живет в Нью-Йорке вместе со своими родителями, поэтому кадры с малышом в Сети появляются нечасто.

Однако на этот раз актриса и телеведущая сделала исключение, показав в Instagram подросшего мальчика. Многие фолловеры заметили, что ребенок еще больше стал напоминать своего знаменитого деда. Малыш окреп, его волосы отросли и стали мило виться. На щечках у ребенка был заметен здоровый румянец.

«Мама, мама, мама!» — звал он в кадре родительницу.

Отметим, что у Екатерины и Александра Стриженовых есть еще одна дочь 21-летняя Александра. Она пошла по стопам родителей и уже снялась в нескольких художественных фильмах.

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