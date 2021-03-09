Заставляет любоваться: Асмус примерила молодежный костюм, которым восхищался Васильев

Александр Васильев в одном из выпусков «Модного приговора» на Первом канале пришел в восторг от комплекта, который подобрали стилисты для участницы шоу. Костюм из твида с хлопчатобумажными белыми элементами растопил сердце историка моды и заставил петь ему дифирамбы.

больше по теме Девушка-космос: Зиверт пошла на эксперимент с имиджем и появилась в образе блондинки Певица решилась на преображение ради своего нового проекта.

Он заметил, что аутфит совмещает в себе сразу несколько стилей и трендовых направлений. И наряд обязательно привлечет к себе внимание сильной половины человечества.

«Баварские рукава, воротничок «Клодин», твид в стиле Шанель в 60-е годы, дерзкое в японском стиле мини. Здесь столько нежных нюансов, которые заставят очень многих молодых людей разглядывать и любоваться», — высказался ведущий фэшн-проекта.

Любопытно, что чуть позже точно такой комплект примерила Кристина Асмус. Как и героиня шоу он отлично сидел на ней и подчеркивал ее юную красоту. К сожалению, актриса не уточнила, почему именно на этот бело-зеленый костюм пал ее выбор. Но не исключено, что она прислушалась к словам маэстро.

Смотрите также