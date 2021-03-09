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Заставляет любоваться: Асмус примерила молодежный костюм, которым восхищался Васильев

Он уверен, что такой наряд привлекает внимание мужчин.

Заставляет любоваться: Асмус примерила молодежный костюм, которым восхищался Васильев
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Александр Васильев в одном из выпусков «Модного приговора» на Первом канале пришел в восторг от комплекта, который подобрали стилисты для участницы шоу. Костюм из твида с хлопчатобумажными белыми элементами растопил сердце историка моды и заставил петь ему дифирамбы.

Твидовый комплект.
Твидовый комплект. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Он заметил, что аутфит совмещает в себе сразу несколько стилей и трендовых направлений. И наряд обязательно привлечет к себе внимание сильной половины человечества.

«Баварские рукава, воротничок «Клодин», твид в стиле Шанель в 60-е годы, дерзкое в японском стиле мини. Здесь столько нежных нюансов, которые заставят очень многих молодых людей разглядывать и любоваться», — высказался ведущий фэшн-проекта.

Любопытно, что чуть позже точно такой комплект примерила Кристина Асмус. Как и героиня шоу он отлично сидел на ней и подчеркивал ее юную красоту. К сожалению, актриса не уточнила, почему именно на этот бело-зеленый костюм пал ее выбор. Но не исключено, что она прислушалась к словам маэстро.

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Александр ВасильевКристина АсмусКристина Асмус фотоМодный приговор