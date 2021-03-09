«Женщине надо было думать о продолжении рода»: Мишин объяснил, почему распался дуэт с Москвиной

По словам тренера, они не могли пойти работать в ледовое шоу, в отличие от заграничных коллег.

Тренер Алексей Мишин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его дуэт с Тамарой Москвиной.

«В 1969 году людям, родившимся в 1941 году, надо было определяться с дальнейшей жизнью. Женщине надо было думать о продолжении рода. Мне — строить планы на будущее. Заграничные звезды могли пойти в ледовое шоу. Советские спортсмены такой возможности не имели. Я мог стать либо тренером, либо инженером. Я выбрал роль тренера». Алексей Мишин

Как признался Алексей Мишин, накануне Олимпиады в Гренобле они с Тамарой Москвиной мечтали о победе, но в реальности это вряд ли могло произойти.

«И жизнь говорит о том, что вряд ли мы могли кататься, как Роднина с Улановым четыре года спустя. Мы заняли пятое место, учитывая, что два первых места были русскими», — сказал наставник.

Алексей Мишин и Тамара Москвина в 1969 году выиграли серебро на чемпионате мира. Также на их счету серебро и бронза на европейских первенствах.

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