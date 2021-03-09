«Как тут не заплачешь»: Азиза объяснила, почему выбрала костюм Пингвина для шоу «Маска»

Во втором сезоне шоу «Маска», который только недавно стартовал на телеканале НТВ, уже кипят настоящие страсти. Четвертый выпуск проекта завершился уходом Пингвина, которым оказалась певица Азиза. Звезда 90-х дала волю эмоциям, и они получились довольно противоречивыми – леденящий душу взгляд, слезы, обиды и неспетая в финале песня до сих пор обсуждаются в Сети телезрителями.
Сама Азиза позже объяснила – она живой человек со своими планами, надеждами и мечтами. Поэтому имеет право жить и чувствовать так, как того требуют эмоции, а не актерская игра. Поэтому поддалась порыву и предстала такой, как есть. Ей стало очень обидно покидать проект, поскольку ее целью было дойти до финала.
Костюм Пингвина, в котором выступала Азиза, звезда выбрала осознанно. С самого детства эта птица у нее ассоциировалась с родительством. И яйцо, которое певица попросила изготовить дополнительно, было ее несбывшейся мечтой.
«Мой нерожденный ребенок, который когда-нибудь мог бы появиться на свет — большая мечта. Мечта, которой, наверно, уже не суждено сбыться. Но мечты никто не отменял», — высказалась Азиза в интервью StarHit.
Именно личные переживая легли в основу образа Пингвина, который выбрала бездетная Азиза. 56-летняя звезда смогла сохранить частичку проекта на память – организаторы подарили ей яйцо, в которое она вложила большой смысл.
«Как женщина, как человек верующий, в первую очередь, считаю, что яйцо — символ жизни, продолжение всего живого, продолжение земли. Это очень важно. Как тут не заплачешь», — отметила Азиза.