Девушка-космос: Зиверт пошла на эксперимент с имиджем и появилась в образе блондинки

Какой только не видел мир певицу Юлию Зиверт: и с афрокосами, и с причудливыми головными уборами, и абсолютно лысой. А вот блондинкой – ни разу. Звезда решила восполнить этот пробел и появиться в своем новом клипе Besteller c длинными платиновыми волосами.

Ролик выйдет в прокат 19 марта, а пока известно лишь, что съемки велись в настоящей пустыне с участием Макса Барских. Артисты поддержали свой футуристичный имидж и появились в кадре практически в инопланетных аутфитах.

«Каждая женщина — неизведанный, необъятный, бескрайний космос. Главное — будь собой», — подписала она обнародованное в личном блоге фото в сценическом образе.

К слову, Макс тоже появится в новом клипе с новым цветом волос. И он, пожалуй, будет покруче белых локонов. Для артиста имиджмейкеры подобрали ярко-желтый оттенок. По словам Юлии, ее компаньон очень проникся сюжетом ролика и буквально «горел» в кадре.

«Находясь на съемках, в этой бескрайней пустыне, я каждый раз поднимала взор к небесам и думала, неужели это правда мы, делаем что-то настолько крутое…. Хотелось вдохнуть в себя это мгновение, так глубоко, чтоб оно осталось насовсем», — поделилась впечатлениями от пройденной работы певица Зиверт.

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