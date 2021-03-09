Там, где бананы и море: Куркова предстала в отпуске в жакете цвета неба и с задорной косичкой

Наверное, многие дамы мечтали бы так отметить Международный женский день, как актриса Равшана Куркова. 40-летняя звезда прямо на 8 Марта отправилась в жаркие страны. По традиции довольно скрытная звезда не стала разглашать место своей отпускной дислокации, но на фото, которые она обнародовала в Instagram, можно увидеть песчаный пляж, море и бананы.

Артистка, судя по всему, сама очень довольна своей вылазкой за пределы Москвы и России. В личном блоге она подчеркнула, что оказалась на курорте именно на праздник. Суда по фото, в местечке, где она остановилась, на самом деле не так-то жарко. На Равшане оказался не летний сарафан или шорты, а жакет приятного небесного оттенка, джинсы из классического денима, базовая футболка без принта и белые кроссовки на массивной подошве.

Куркова, как всегда, выглядела словно 18-летняя девчонка с хрупкой фигурой. Юный образ усиливала прическа – простая задорная косичка, сформированная из высокого хвоста.

«Как можно вообще не меняться с годами?», «Какая хорошенькая, просто прелесть», «Равшана только краше становится с годами», «Самая красивая актриса нашего времени», — прокомментировали отпускной стиль своей любимицы поклонники кинодивы.

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