«Жизнь других» в Сан-Марино: все о кулинарии, пенсиях и казино
Жанна Бадоева
Звездный гость
Видеорецепт для мужчин: готовим праздничный ужин к 8 Марта
Видео

Там, где бананы и море: Куркова предстала в отпуске в жакете цвета неба и с задорной косичкой

Актриса улетела в жаркие страны на 8 Марта.

Там, где бананы и море: Куркова предстала в отпуске в жакете цвета неба и с задорной косичкой
Равшана Куркова. Фото: Global look press

Наверное, многие дамы мечтали бы так отметить Международный женский день, как актриса Равшана Куркова. 40-летняя звезда прямо на 8 Марта отправилась в жаркие страны. По традиции довольно скрытная звезда не стала разглашать место своей отпускной дислокации, но на фото, которые она обнародовала в Instagram, можно увидеть песчаный пляж, море и бананы.

Равшана Куркова.
Равшана Куркова. Фото: instagram.com/rav_shana/

Артистка, судя по всему, сама очень довольна своей вылазкой за пределы Москвы и России. В личном блоге она подчеркнула, что оказалась на курорте именно на праздник. Суда по фото, в местечке, где она остановилась, на самом деле не так-то жарко. На Равшане оказался не летний сарафан или шорты, а жакет приятного небесного оттенка, джинсы из классического денима, базовая футболка без принта и белые кроссовки на массивной подошве.

Равшана Куркова.
Равшана Куркова. Фото: instagram.com/rav_shana/

Куркова, как всегда, выглядела словно 18-летняя девчонка с хрупкой фигурой. Юный образ усиливала прическа – простая задорная косичка, сформированная из высокого хвоста.

«Как можно вообще не меняться с годами?», «Какая хорошенькая, просто прелесть», «Равшана только краше становится с годами», «Самая красивая актриса нашего времени», — прокомментировали отпускной стиль своей любимицы поклонники кинодивы.

Смотрите также

Тэги

Равшана КурковаРавшана Куркова на отдыхеРавшана Куркова фото