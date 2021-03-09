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«Видится с Темой папа от силы раз в полгода»: Тюльпанова нелестно высказалась о Кержакове

Как отметила девушка, футболист к его чести исправно платит алименты.

«Видится с Темой папа от силы раз в полгода»: Тюльпанова нелестно высказалась о Кержакове
Милана Тюльпанова. Фото: instagram.com/milana_tulpanova/

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова заявила, что спортсмен с недавних пор перестал интересоваться судьбой их общего сына Артема.

Александр Кержаков
Александр Кержаков. Фото: Globallookpress.com

«Видится с Темой папа от силы раз в полгода. Никаких подарков не дарит — на встречах я не присутствовала, но ни разу сын ничего с них не приносил домой. На днях перевел алименты, это он делает достаточно исправно. Я говорю, мол, если надумаешь общаться со своим ребенком, сообщи заранее. Он даже ничего не ответил».

Милана Тюльпанова

Как отметила Тюльпанова, сейчас Кержаков — редкий гость в Москве. Он живет в Томске, где тренирует местный футбольный клуб «Томь». По ее словам, Артем отвык от отца и даже перестал о нем спрашивать, сообщает «СтарХит».

Напомним, что в свое время Александр Кержаков забирал сына у Миланы Тюльпановой. Лишь с помощью адвокатов Тюльпановой удалось отбить у Кержакова наследника, который последние годы живет с ней.

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