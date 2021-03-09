Словно во дворце султана: Пелин Карахан запечатлелась на романтическом ужине с клубникой и свечами

Исполнительница роли Михримах султан в фильме «Великолепный век» Пелин Карахан уже семь лет счастливо живет в браке с бизнесменом Бедри Гюнтаем. Они воспитывают двух сыновей трех и шести лет. Причем для турецкой артистки это не первый брак, ранее она была замужем за фитнес-тренером Эрдинчем Бекироглу. Но эти отношения закончились крахом и разочарованием.

А вот нынешний союз внешне выглядит, как настоящая идиллия. Звезда очень гордится своим красивым и успешным мужем, а тот, в свою очередь, своей знаменитой женой. Пара старательно работает над отношениями, и оба супруга периодически приглашают друг друга на романтические встречи без детей.

Одно из таких свиданий Пелин показала в личном блоге. Ее муж организовал уютный вечер с клубникой, шоколадом и печеньем в виде сердечек. Для создания соответствующей атмосферы он поставил возле кровати ароматические свечи.

Несмотря на интимный характер вечеринки, Карахан явилась на встречу с возлюбленном «при всем параде». Она примерила мерцающее платье мини изумрудного оттенка и золотистые туфли на шпильке.

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