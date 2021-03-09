Раздором стала песня Хьюстон: почему Агутин и Градский не общались пять дней на «Голосе»

Две звезды проекта в итоге смогли найти в себе силы поговорить и помириться.

Музыкант Леонид Агутин в беседе с Галиной Юзефович в рамках ее YouTube-проекта признался, что однажды сильно разругался со своим другом певцом Александром Градским на шоу «Голос». В итоге они не общались пять дней.

Как отметил Агутин, однажды на шоу пришла певица Полина Зизак. Она исполнила один из хитов Уитни Хьюстон. У девушки не хватило дыхания в двух местах во время исполнения композиции. Когда началось обсуждение, Агутин сказал об этом членам жюри. Свои пять копеек вставил и певец Дима Билан. И тут Градского, по словам Агутина, понесло.

Музыкант предложил Агутину и Билану самим попробовать спеть этот непростой хит Хьюстон. Тогда бы все, как он сказал, узнали какие вы на самом деле певцы. Агутин спор продолжать не стал.

«Я не стал поднимать и продолжать эту бучу — в конце концов он прав».

Леонид Агутин

На протяжении пяти дней звезды не общались друг с другом. Потом Градский взял инициативу в свои руки. Он сам подошел к Агутину со словами: «Ну, старик, ты же понимаешь». Музыкант в ответ привел Градскому свои доводы. Он признал, что у него не получится спеть хит Хьюстон. В то же время его не смогли бы исполнить и многие другие мировые звезды. В частности, Пол Маккартни и Эрик Клэптон.

Напомним, что шоу «Голос» много лет с успехом идет на Первом канале. У программы большая армия поклонников по всей стране.

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