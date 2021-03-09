По пути в аэропорт: Арсений Шульгин показал спящую на руках у мамы малышку Селин

Певица Валерия в этом году впервые стала бабушкой. Самый младший из трех наследников, 21-летний Арсений Шульгин, и его молодая жена Лиана теперь родители малышки Селин. Девочке уже третий месяц, и мама с папой не могут надышаться на малютку. На кого именно похожа девочка, пока неизвестно, поскольку родители скрывают личико крохи от посторонних.

Но периодически мама с папой показывают свою наследнику в микроблоге. На этот раз Арсений Шульгин запечатлел дочурку на руках у мамы по пути в аэропорт.

«Мчим», — сообщил Шульгин, поставив смайлик «самолет».

Ранний рейс никак не повлиял на режим малышки – Селин, укутанная в одеялко, крепко спала в теплых маминых объятиях. В каком именно направлении полетели сын Валерии с женой и ребенком, он не сообщил, однако, ранее невестка певицы признавалась, что хочет в отпуск.

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