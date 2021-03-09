«Я не представлял, как он встанет и пойдет вообще»: Николаев рассказал о тяжелой болезни Крутого

Как отметил композитор, они с другом в этой жизни уже через многое прошли.

Композитор Игорь Николаев в интервью телеканалу ТВЦ рассказал, как его близкий друг и коллега Игорь Крутой поборол тяжелый недуг.

Как отметил Николаев, в его репертуаре есть песня «Мой друг». Она написана в соавторстве с Крутым после его тяжелейшей операции по удалению новообразования в поджелудочной железе. Если бы в свое время Крутому вовремя не оказали квалифицированную помощь, то он мог просто умереть.

Николаев вспомнил, что после операции Крутой выглядел не лучшим образом. Начались осложнения. Композитор сильно похудел и мог с трудом передвигаться. Однажды Николаев взял друга за руку и повел к пианино.

«Когда он сказал: «Пойдем, я тебе покажу мелодию». Я не представлял, как он встанет и пойдет вообще. И когда мы дошли со всеми этими трубками, которые торчали из его тела, и он сел, сыграл мелодию». Игорь Николаев

Напомним, что Игорь Крутой много лет живет в США. Известно, что в 2017 году ему снова понадобилась помощь врачей. Композитору сделали операцию.

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