«Хочется поработать»: 76-летний Антонов показал, как ловко расчищает от снега участок возле дома

Юрий Антонов длительное время не появлялся в социальных сетях и на ТВ. Его поклонники и подписчики даже в какой-то момент заволновались и стали спрашивать в интернет-комментариях – все ли в порядке с их любимцем. Оказалась, что все нормально и даже больше.

В Instagram народный артист показал свою физическую форму, взяв в руки лопату и хорошенько поорудовав ей, убрав с участка возле дома выпавший снег.

«В принципе, у меня есть кому убирать, но иногда хочется поработать», — прокомментировал обнародованное в Сети видео Антонов.

Он признался, что ему приятен физический труд, особенно, когда снег такой белый и пушистый. На ролике также можно увидеть любимого пса музыканта по кличке Тяпа. Беспородное животное Юрий Михайлович обожает, называя себя с гордостью его «папкой».

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