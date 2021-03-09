Папины «цветочки»: 81-летний Виторган с нарядными дочками от Млодик запечатлелся 8 Марта

Звезда театра и кино появился на мероприятии в Птетербурге в компании жены и детей.

Каждая из звезд по-своему отпраздновала 8 Марта. Кто-то, как певица Валерия, отправился к родителям, чтобы поздравить мам с этим весенним праздником женственности и красоты. Некоторые отмечали на работе, как Ольга Бузова, давшая долгожданный большой концерт после длительного перерыва.

А 81-летний Эммануил Виторган в окружении своих дам – жены Ирины Млодик и двух малышек-дочек Клары и Этель – посетил театральную премию.

Родители облачили своих дочек в красивые платьица. Двухлетняя Клара позировала в белом наряде с юбкой из воздушного фатина, а трехлетняя Этель – в длинном графитовом.

«Питер. На вручении театральной премии им Андрея Миронова», — подписал Виторган снимок.

Малышки вместе с мамой и папой позировали на камеру, держа родителей за руку. Поклонники Виторгана поспешили заметить, как подросли папины дочки.

«Ваш женский коллектив с 8 марта», «Это какое-то чудо!Прекрасная семья!», «Здоровья и счастья вам и вашим куколкам!!!», «Девочки ,с Праздником Вас !!!Счастья -оно включает в себя все!!Берегите лучшего Мужчину», «Какие красивые родители! И какие изумительные девочки! Обнимаю и целую вас!!!!!!», «Эммануил Гедеонович — отлично выглядите, костюм Вам очень идет! Ирина Михайловна — аналогично, Вы всегда замечательно одеваетесь, у Вас хороший вкус! Ну, а про деток я вообще молчу, они у вас чудо!», — пишут фолловеры.

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