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Модные звезды: Глюкоза вслед за Ириной Пеговой отметилась в трендовом пуховике-баллоне

Обе артистки предпочли актуальный оттенок.

Модные звезды: Глюкоза вслед за Ириной Пеговой отметилась в трендовом пуховике-баллоне
Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic/

Российские звезды поддержали тренд на пуховики-баллоны, их еще называют в народе «дутиками». В объемной модели ранее отметились актрисы Екатерина Климова и Ирина Пегова. Теперь дань моде отдала певица Глюкоза.

Ирина Пегова отметилась в модном пуховике.
Ирина Пегова отметилась в модном пуховике. Фото: instagram.com/pegovairina/

И Ирина Пегова, и Глюкоза выбрали куртки в желтых оттенках. И именно этот тон наряду с серым назван Институтом цвета Pantone оттенком года. Актриса предпочла сочный канареечный, а певица – лазерного лимона.

Наталья Чистякова-Ионова примерила с трендовым пуховиком джинсы модели палаццо, белое худи с принтом и кроссовки с мехом.

«Бомба!», «Красоточка», «Просто чудо», «Красивая и стильная», «Божественно хороша», — отреагировали на лук звезды ее фолловеры.

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