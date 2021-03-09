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Будто не было разлуки: Асмус в компании Харламова и дочки провела счастливые выходные

Экс-супруги сходили с Настей в игровой центр.

Будто не было разлуки: Асмус в компании Харламова и дочки провела счастливые выходные
Кристина Асмус с Гариком Харламовым и дочкой Настей. Фото: instagram.com/asmuskristina/

В июне 2020 года Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о своем расставании. Комик оставил бывшей жене и дочке Насте большой дом на Рублевке и продолжает участвовать в воспитании наследницы. Он навещает дочь и проводит время не только с ней, но и со своей экс-благоверной.

В минувшие выходные артист вместе с бывшей женой и 7-летней дочкой отметился в развлекательном центре. Кристина с гордостью поделилась несколькими кадрами оттуда в личном блоге. На видео девушка и все члены недавно разрушенной семьи выглядят очень счастливыми – дурачатся, смеются, веселятся. Глядя на эти ролики, трудно сказать, что между этими людьми нет больше теплых эмоций. Видимо, звездам удалось сохранить дружеские чувства и уважение друг к другу.

Напомним, Гарик и Кристина поженились в 2013 году. Для актрисы это был первый брак, для юмориста – второй. С Юлией Лещенко резидент  Comedy Club состоял в официальных отношениях с 2010 по 2013 годы.

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