После баньки: распаренная Волочкова в оранжевом бикини позировала в заснеженном саду

Балерина обожает праздники и старается отмечать их как можно ярче и насыщеннее.

Анастасия Волочкова не раз признавалась, что обожает праздники. Балерина в середине января отметила свое 45-летие, ставшее поводом для множества встреч и посиделок с друзьями, коллегами и родными. Кроме того, танцовщица советует поклонникам создавать настроение самостоятельно – чтобы ощущать каждый день праздник.

8 Марта экс-солистка Большого театра порадовала себя традиционным походом в баньку. Балерина с удовольствием насладилась процедурой, после которой охладилась в снежном саду. Она позировала в оранжевом бикини на фоне своего особняка.

«Прекрасный весенний праздничный день радости, любви и восторга!», — подписала снимок балерина.

При этом красавица не забыла про головной убор и обувь – обычно на снег балерина выбегает босиком. Она вышла на свежий воздух в шерстяной банной шапке и любимых босоножках.

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