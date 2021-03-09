«Не могу скрывать»: выступавшая в маске Пингвина Азиза объяснила свою реакцию на шоу

Члены жюри второго сезона шоу «Маска» в четвертом выпуске испытали неподдельный шок. Пингвином, которого решили рассекретить судьи, оказалась певица Азиза.

Звезда так хотела дойти до финала, но для нее все очень быстро закончилось, чему она очень расстроилась. И сдерживать эмоций исполнительница не стала. Она наградила жюри и ведущего таким леденящим душу взглядом, что Вячеслав Макаров позже признался: «Я думал, меня прокляли».

Филипп Киркоров долго извинялся перед Азизой за принятое решение снять с Пингвина маску. Но уже ничего нельзя было поделать. И теперь шоу продолжается без птицы. Однако, в Сети разгорелись настоящие страсти – телезрители разделились на два лагеря, один из которых обрушился на Азизу с критикой за ее поведение после снятой маски, а другие поддержали кумира.

В интервью порталу StarHit Азиза объяснила, что с ней произошло после рассекречивания и что же так шокировало общественность. Сняв маску, певица просто предстала самой собой – живым человеком с неподдельными чувствами.

«Меня просто накрыли эмоции. Не могу скрывать, когда хочется плакать или смеяться. Но там еще сдерживалась! Я настоящая, нормальная, адекватная», — объяснила звезда.

К слову, певица Валерия после выпуска заметила, что такого на проекте еще никогда не случалось. Сняв маску, Азиза не только не проронила ни слова, но и не спела на бис свою прощальную песню.

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