«Буду экспериментировать»: сменившая имидж Алсу вышла в свет в костюме от Юдашкина

Звезда кардинально преобразилась, и поклонники ее не сразу узнали, приняв за… Дженнифер Лопес!

В Кремлевском дворце в 25-1й раз прошел модный показ весенней коллекции кутюрье Валентина Юдашкина. По традиции на шоу выступили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Исполнители не только сопроводили музыкой дефиле моделей, но сами представили творения модельера, облачившись в наряды его Модного дома.

В числе гостей показа отметилась и певица Алсу. Красавица облачившись в черный бархатный костюм от Юдашкина, позировала с модельером.

«Как вам мой новый образ? Буду экспериментировать в этом году!», — сообщила звезда.

Звезду не сразу узнали – Алсу решилась на кардинальное преображение, и поклонники приняли ее за голливудскую диву.

«Шикарно», «Очень похожа на Джениффер Лопес», «А- ля Дженнифер Лопес?», «На Джей Ло очень похожа», «Очень необычно», «Шикарный костюм, красавица-вы! с праздником!», «В ы у нас лебедь..то белая,то черная», — восхитились некоторые фанаты.

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