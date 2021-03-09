«Очень счастливый день»: Собчак показала, как сынок от Виторгана поздравил ее с праздником

Накануне знаменитые мамы принимали поздравления от своих детей в честь 8 Марта. Например, телеведущая Лера Кудрявцева показала, как двухлетняя малышка Маша читает ей стихотворение про маму, и даже расплакалась от эмоций – настолько трогательным оказалось поздравление.

Вслед за Кудрявцевой поделилась кадрами поздравления от своего ребенка и Ксения Собчак. Журналистка с самого утра оказалась в центре внимания сына Платона – мальчик поспешил к маме в комнату, когда та только-только проснулась, чтобы одарить ее в этот весенний праздник.

«Вот так начался очень счастливый день», — подписала трогательное видео Собчак.

Трехлетний сынок Собчак и Виторгана проникновенно прочитал стихотворение с пожеланиями всего самого лучшего для мамы и вручил Ксении букет цветов и самодельную открытку. Подписчики не смогли устоять перед трогательными кадрами.

«Ксюша,а сынок ваш похож на вашего отца!!!», «Милота!», «Как же похож на деда», «Умница, мамина радость», «Ааа милый какой шладкий», — пишут в комментариях фолловеры.

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