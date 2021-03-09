Грация: Орбакайте появилась на показе Юдашкина в бархатном платье-бюстье в пол

На традиционном праздничном показе Валентина Юдашкина, который состоялся 8 Марта в Кремлевском дворце, звезды эстрады представили наряды кутюрье и поздравили прекрасную половину человечества с праздником. Кроме того, у самого модельера это – юбилейный вечер. Свою коллекцию весенних нарядов маэстро представляет в 25-й раз.

больше по теме Высокая мода: Алсу предстала на показе Юдашкина в черном бархатном костюме В Международный женский день прославленный кутюрье явил миру свою новую весеннюю коллекцию.

Среди гостей, которые появились на показе Юдашкина, отметилась и Кристина Орбакайте. Эстрадная дива не только представила на себе одно из творений мастера – бархатное платье-бюстье в пол с полупрозрачным рукавом-шлейфом, но и поздравила кутюрье с замечательной датой.

«Невероятный творец моды @vyudashkin, пусть твое тонкое чувство прекрасного дарит шедевры человечеству еще долгие годы», — пожелала звезда мэтру.

Среди звезд, появившихся в этот праздничный вечер на сцене в ходе модного показа, были певица Зара, Алсу, Филипп Киркоров, Анита Цой и многие другие. А у бывшего бойфренда Ольги Бузовой, блогера Давы, и вовсе состоялся дебют в Кремлевском дворце – он сольно исполнил свой новый хит.

Смотрите также