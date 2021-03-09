«Цвета молоко»: Бородина в день рождения предстала в платье-футляре с пышными перьями на плече

Ведущая шоу «Перезагрузка» и «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ Ксения Бородина 8 марта отмечает сразу два праздника – Международный женский день и свои именины. Девушке исполняется 38 лет. Сделать запоминающимся это событие красавица решила, отпраздновав его в Сочи. На курорт теледива отправилась с большой компанией подруг и мужем Курбаном Омаровым.
Кульминацией праздника стал поход в ресторан, где именинница Ксения Бородина пышно отметила день рождения. В этот вечер брюнетка решила ввести дресс-код total white, которому и последовала.
Бородина предстала в платье-футляре с пышным плечом в виде перьев. Яркий акцент в образе произвели аксессуары и золотые украшения – браслеты на изящном запястье именинницы и сумочка Hermes.
«Она говорила: хватит
Грустить сегодня не кстати
Надень красивое платье
Цвета молоко», — процитировала Лободу именинница.