«Цвета молоко»: Бородина в день рождения предстала в платье-футляре с пышными перьями на плече

Телеведущая отпраздновала именины в Сочи, отправившись туда с большой компанией подруг.

Ведущая шоу «Перезагрузка» и «Бородина против Бузовой» на телеканале ТНТ Ксения Бородина 8 марта отмечает сразу два праздника – Международный женский день и свои именины. Девушке исполняется 38 лет. Сделать запоминающимся это событие красавица решила, отпраздновав его в Сочи. На курорт теледива отправилась с большой компанией подруг и мужем Курбаном Омаровым.

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Кульминацией праздника стал поход в ресторан, где именинница Ксения Бородина пышно отметила день рождения. В этот вечер брюнетка решила ввести дресс-код total white, которому и последовала.

Бородина предстала в платье-футляре с пышным плечом в виде перьев. Яркий акцент в образе произвели аксессуары и золотые украшения – браслеты на изящном запястье именинницы и сумочка Hermes.

«Она говорила: хватит

Грустить сегодня не кстати

Надень красивое платье

Цвета молоко», — процитировала Лободу именинница.

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