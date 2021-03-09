На берегу океана: невестка Орбакайте в день рождения нарядилась в маленькое черное платье на тонких бретелях

29-летний сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков уже три года счастлив в браке с моделью Аленой Красновой. Муж с женой много путешествуют, занимаются своей карьерой и обожают проводить время в компании друзей – обзаводиться наследниками они пока не торопятся. 8 Марта невестка Орбакайте отмечает день рождения, и по такому случаю звезды улетели за океан.

В Майами, где сейчас отдыхают Краснова и Пресняков, они поселились на побережье океана. Здесь же красавица невестка Орбакайте сделала свои первые фото в день рождения. Девушка нарядилась в маленькое черное платье на тонких бретелях и с бокалом вина позировала любимому мужу на фоне бескрайнего горизонта.

«Привет 24! Поставила будильник на 6 утра, чтобы залить эти шедевры и лечь дальше спать», — рассказала модель.

Поклонники поспешили поздравить именинницу с днем рождения. Не забыли фолловеры и про 8 Марта, отметив, как прекрасна в первый праздник весны их любимица.

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