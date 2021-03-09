Мамин цветочек: Кудрявцева нарядила дочку от Макарова в пышное алое платье с красивым бантиком

На 8 Марта телеведущая Лера Кудрявцева получила от двухлетней дочки Маши трогательное поздравление. Малышка выучила стихотворение про маму и проникновенно рассказала его своей родительнице. Звезда не смогла сдержать эмоций и расплакалась от счастья.

Позже мама с дочкой устроили дома настоящий праздник с фотосессией. Звездная мама нарядила малышку в алое пышное платье, туфельки в тон, а прическу девочки украсил красивый бант, составивший всему образу комплект.

«Моя любовь», — подписала мама.

Маша с удовольствием повторила для мамы стихотворение, которое приготовила на 8 Марта, а затем позировала на камеру с игрушками. Подписчики не смогли устоять перед обаянием маминой куколки.

«Какая сладкая она у вас», «Куколка», «Ну какая ж чудесная девчушка. Такая сладенькая. Куколка. Милота да и только», «Такая лапочка», «Боже, какое очарование», «настоящая леди», — пишут фолловеры.

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