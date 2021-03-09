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Высокая мода: Алсу предстала на показе Юдашкина в черном бархатном костюме

В Международный женский день прославленный кутюрье явил миру свою новую весеннюю коллекцию.

Высокая мода: Алсу предстала на показе Юдашкина в черном бархатном костюме
Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a/

Показ Валентина Юдашкина в Кремлевском дворце – это настоящая феерия красоты, стиля и таланта. Обрамлением вечера стали музыкальные номера звездных гостей, которые выступили в этот вечер на сцене: Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Зара, Валерия, ГлюкоZа и многие другие.

Среди приглашенных отметилась и певица Алсу. Красавица выбрала наряд от кутюрье, представ в роскошном бархатном костюме с Юдашкиным на совместном фото.

Алсу в черном жакете с атласными лацканами и юбке с высокой талией поразила многих поклонников. Девушка серьезно преобразилась, сменив укладку и стиль, и фолловеры поспешили прокомментировать это.

«Вы ооочень красивая! здесь кстати похожи на Дженифер Лопес», «Какая вы красивая Алсу», «Алсу ну какая же вы красивая!!!с праздником вас!!! Здоровья всей семье дочкам! И творческих успехов! Сияйте и дальше красотой одарившая поклонников», «Я думала он с J Lo», «Красивая очень», — пишут в комментариях.

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