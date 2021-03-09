«И мама заплакала»: Кудрявцева показала, как двухлетняя дочка поздравила ее с праздником

В Международный женский день многие знаменитости поспешили в гости к своим мамам и бабушкам, чтобы поздравить их с первым весенним праздником. Певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным навестили 82-летнюю родительницу звезды, Галину Николаевну. Знаменитый зять показал семейную идиллию в момент общения мамы с дочкой, которая не смогла не затронуть сердца многих поклонников.

А поздравление от маленькой дочки буквально довело до слез телеведущую Леру Кудрявцеву. Конечно, это были эмоции счастья – теледива не раз признавалась, что она очень сентиментальна. Звезда сняла на видео, как двухлетняя Машенька читает стихотворение про маму.

«Ну и мама заплакала», — призналась телеведущая.

Девочка еще в начале своего трогательного поздравления спросила у мамы, заплачет ли она потом. На что знаменитость ответила положительно. Но девочку это не остановило, и она, демонстрируя свой ораторский талант, с чувством прочитала лирическое обращение.

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