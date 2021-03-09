«Еще и без лифчика»: 67-летняя Успенская в силуэтном платье с разрезами предстала в праздничный вечер

В праздничный вечер 8 Марта многие знаменитые красавицы и модницы стали хвастаться подарками, которые получили на праздник от своих родных и близких. Например, для Ксении Бородиной этот день стал двойным поводом повеселиться – девушка отметила 38-летие. И ее буквально усыпали поздравлениями и подарками в честь Международного женского дня и именин.

67-летняя Любовь Успенская тоже весь день принимала поздравления от многомиллионной армии поклонников. А в финале вечера обратилась к прекрасной половине своих фолловеров в Instagram, чтобы поздравить их с 8 Марта.

«Каждая женщина — это целый мир, целая планета, достойная любви, уважения и счастья! Так вот пусть каждая эта составляющая максимально наполнит жизнь каждой из нас», — пожелала поклонницам звезда.

Эстрадная дива поделилась снимком, вызвавшим неоднозначные реакции в комментариях. Успенская в силуэтном мини-платье с разрезами на плечах и груди позировала на лестнице своего особняка. Хейтерам образ показался вульгарным, но поклонники восхитились им. И мнения в комментариях разделились.

«Еще и без лифчика, ну вы мать даете» «Что ето?», «Неприлично иметь такую фигуру! Восхищаюсь!», «Огонь, вы просто супер», «Фигура бомба, «Фу, как вульгарно!», «Ты великолепна», «Шикарная фигура», — пишут в комментариях разные фолловеры.

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