«Любовь должна быть каждый день!»: Андрей Малахов закружил жену в медленном танце под хит Басты

Телеведущий Андрей Малахов уже несколько лет счастлив в браке со своей женой Натальей Шкулевой, у пары подрастает сын.

Несмотря на приличный стаж семейной жизни, супруги довольно часто ведут себя так, словно их отношения находятся на начальной, самой приятной, конфетно-букетной стадии.

В очередной раз они продемонстрировали влюбленность друг в друга во время вечеринки в честь 8 Марта.

Наталья Шкулева поделилась в Instagram видео, запечатлевшее прекрасный момент. Наталья и Андрей кружатся в медленном танце, а на сцене исполняет свой хит «Сансара» популярный исполнитель Баста. Танцуя, супруги смотрят друг на друга с большой любовью и нежностью.

«Любовь должна быть каждый день! С праздником!» — подписала видео Наталья Шкулева.

Коротенький ролик привел в восторг поклонников звездной семьи.

«Как трогательно! Чудесная пара, счастья вам и здоровья!», «Какие красивые, трогательные», «Наташа, вы очаровательны. Праздник в ваш дом!», «Аж, мурашки пошли по коже от вашей любви и энергии!» — высказываются в Сети.

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