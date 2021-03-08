Выбор сделан! Озвучено имя исполнителя, который представит Россию на «Евровидении-2021»

На Первом канале завершился национальный отбор. Телезрители в результате онлайн-голосования назвали имя музыканта, который поедет на песенный конкурс в мае этого года.

Только что в прямом эфире Первого канала было объявлено, кто будет представлять Россию на предстоящем конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме.

В результате смс-голосования выяснилось, что подавляющее большинство симпатий зрителей Первого канала оказались на стороне певицы Манижи!

Именно эта исполнительница в мае представит нашу страну на престижном музыкальном конкурсе в Голландии с песней «Русская женщина».

Услышав свое имя, Манижа не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

«Я не облажаюсь, я обещаю, — сказала Манижа. – Эту победу я посвящаю своей бабушке, которая всегда верила в меня и мой успех».

Всего же, Первый канал отбирал троих претендентов на участие в «Евровидении-2021». Напомним, это были Антон Беляев с группой Therr Maitz, дуэт #2Маши и певица Манижа.

65-й по счету музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в этом году в Нидерландах, в городе Роттердаме с 18 по 22 мая. Пока планируется, что он будет проведен в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят. Разрешат ли на конкурсе присутствовать публике, пока непонятно. Решение об этом будет принято позже.

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