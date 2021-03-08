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«Евровидение-2021»: стало известно, кто из исполнителей претендует на поездку в Роттердам от России

На Первом канале началось грандиозное шоу, в финале которого телезрители сделают свой выбор.

«Евровидение-2021»: стало известно, кто из исполнителей претендует на поездку в Роттердам от России
8 марта станет известно, кто поедет на «Евровидение-2021» от России. Фото: Global Look Press

8 марта Россия сделает свой выбор. Зрители Первого канала в прямом эфире проголосуют за того исполнителя, который, по их мнению, достоин представить нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение-2021».

В прошлом году Россия ждала, что победу принесет группа Little Big, клип которой Uno набрал огромное количество голосов 189 миллионов просмотров, что является рекордом в истории песенного конкурса. Но из-за пандемии коронавируса «Евровидение-2020» было отменено.

В этом году Little Big, вопреки ожиданиям фанатов, на «Евровидение» не поедет. Группа приняла такое решение совместно с Первым каналом. Свою позицию музыканты объяснили невиданной популярностью песни Uno.

«Первый канал предварительно уже провел селекцию и выбрал три песни и трех исполнителей, которые достойно могут представить Россию на «Евровидении-2021», — объявила ведущая шоу Первого канала Яна Чурикова.

Первым претендентом на участие в «Евровидение» стали Антон Беляев и его группа Therr Maitz.

Антон Беляев
Антон Беляев оказался в числе претендентов на поездку на «Евровидение-2021» от России. Фото: кадр передачи

Следующие претенденты представлять Россию на «Евровидении-2021» — женский дуэт, группа #2Маши.

Группа #2Маши
Группа #2Маши вступила в борьбу за путевку на «Евровидение-2021». Фото: кадр передачи

Заключает троицу претендентов на поездку на песенный конкурс певица Манижа. Она выступила с композицией с актуальным для 8 Марта названием «Русская женщина».

Певица Манижа
Певица Манижа исполнила песню на смеси языков. Фото: кадр передачи

После выступления Манижи было объявлено о начале голосования. За каждого из участников можно отправить только одно сообщение. О том, кто поедет на «Евровидение-2021» станет известно ближе к 22 часам по московскому времени.

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«Евровидение-2021»Первый канал