Наслаждаться каждым мгновением: Мерьем Узерли запечатлелась с младшей дочерью на руках

Известная актриса турецкого происхождения, звезда сериала «Великолепный век», красавица Мерьем Узерли – мама двух очаровательных девочек.

Младшей наследницы артистки Лили 8 марта исполнилось два месяца. По этому случаю звездная мама поделилась сразу двумя фотографиями в Instagram, на которых она запечатлена с дочкой.

На одном из кадров видно только спинку маленькой девочки, а на втором ее головку. Лили припала к маминому плечу и, положив руку под голову, сладко спит, вдыхая запах родного человека.

«Если бы у некоторых людей было больше смирения и уважения, нам больше не пришлось бы говорить о равенстве», — многозначительно подписала кадры Мерьем Узерли.

Поклонники актрисы пришли в восторг от трогательных снимков, на которых Мерьем тает от нежности к дочери.

«С праздником вас!», «Счастливого женского дня!», «Поздравляю с 8 Марта, моя любимая актриса», — комментарии под постом Мерьем Узерли пишут на разных языках мира.

Кстати, в ближайшее время актриса приедет в Россию, чтобы выступить на форуме, посвященном правам женщин.

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