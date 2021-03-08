От любимого мужа: Анастасия Шубская похвасталась роскошным букетом пионовидных роз

Дочь покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой, модель Анастасия Шубская почти четыре года живет в официальном браке с известным хоккеистом Александром Овечкиным. У пары два маленьких сына Сережа и Илья. Старшего наследника капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» назвал в честь своего погибшего брата.

Прославленный спортсмен обожает свою красавицу-жену и балует ее. Так, в честь 8 Марта Александр Овечкин преподнес Анастасии Шубской роскошный букет пионовидных роз.

Молодая мамочка не смогла удержаться, чтобы не запечатлеть эту красоту и не показать ее поклонникам.

В сторис Instagram Анастасия Шубская продемонстрировала необъятную охапку нежнейших бело-розовых цветов, отметив в кадре аккаунт супруга, давая понять, что восхищена его презентом и очень благодарна за него.

Не исключено, что букетом роз Александр Овечкин не ограничился, и к цветам прилагалось еще что-то. Но будучи девушкой воспитанной и скромной, Анастасия никогда не выставляет напоказ достаток своей семьи. И о подарке мужа предпочла умолчать.

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