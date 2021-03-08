«Меняться и ничего не бояться»: Светлана Бондарчук предстала с ультракороткой стрижкой и новым цветом волос

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, который недавно вновь стал отцом, Светлана Бондарчук тоже решила впустить что-то новое в свою жизнь.

Светская дива примерила на себя неожиданный образ, поэкспериментировав со своей внешностью.

Светлана Бондарчук опубликовала в Instagram целую галерею снимков, на которых запечатлена не с белокурыми струящимися по плечам локонами, а с короткой стрижкой и рыжеватым цветом волос.

«Меняться и ничего не бояться», — подписала дерзкие кадры Светлана Бондарчук.

Часть поклонников знаменитости делают ей комплименты, утверждая, что она хороша в любом образе, а часть умоляют ее признаться, что это всего лишь парик.

«Сразу стали старше. Надеюсь, это парик», «Светлана просто шикарная девушка, поэтому, что ни надень, как ни постригись — все идеально», «С короткой стрижкой – супер», «Шикарная женщина», «Роскошная француженка», — высказываются в Сети.

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